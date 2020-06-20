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Власти Москвы назвали причину потопа после дождя - виновата листва

23:15 20.06.2020

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал причину потопа на юге Москвы. По его словам, причиной подтопления стала листва, которая забила ливневку.

"Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений", — цитирует Бирюкова РЕН.

Между тем ранее депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева рассказала телеканалу, что причиной подтопления улиц в Москве может быть большой износ ливневой канализации. Как пояснила депутат, по данным Росстата, уровень износа столичной ливневки составляет 70%.

"Ливневой системой пора заняться давно. Еще при принятии бюджета города в октябре прошлого года я мучила чиновников этим вопросом. У нас, по официальной статистике Росстата, более чем на 70% изношена ливневая канализация в Москве. Таких показателей нет вообще ни в каких городах России. Она забита, она не работает. Я задавала вопрос, когда распределялись денежные средства — миллиарды — на плитку, бордюры, асфальт... Я спрашивала: вот вы кладете плитку, вы канализацию под этими хотя бы улицами способны заменить, чтобы все работало? Потому что улицы, особенно по программе "Моя улица", превращаются в реки. Все наше благоустройство визуальное и красивое заканчивается тем, что любой дождь превращается в реки. В ответ — сплошное блеяние", — говорит депутат.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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21.06.2020, 03:05
Гость: Старосветские помещики

Ничего, к осени листва обнулится и будет все как прежде, по-старому.
21.06.2020, 01:23
Гость: Ливневой системой пора заняться давно

А кто тогда будет заниматься Конституцией?
21.06.2020, 01:01
Гость: SS

А зачем ливневку чистить и ремонтировать c точки зрения мэрии? Этого никто не видит - то есть пиар не сделаешь. Плюс если затопит - можно опять плитку поменять. Профит!
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