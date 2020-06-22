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Фигуранты дела «Сети»* получили 5,5 и 7 лет колонии

18:49 22.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Юлий Бояршинов и Виктор Филинкова были приговорены первым Западным окружным военном судом в Петербурге к 5,5 и 7 годам колонии общего режима соответственно.

Оба фигуранта дела «Сети»* (организация запрещена в РФ) были признаны виновными в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК). Бояршинова также признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК), сообщает «ОВД-Инфо».

В ходе судебного процесса Бояршинов свою вину признал, Филинков - нет. При этом гособвинение настаивало на 6 годах колонии для Бояршинова и просило 9 лет для Филинкова.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 23:02
Гость: Беглый

Демократия!
Володя будь ты .....
22.06.2020, 18:58
Гость: Патриот Золотой Орды

А почему так мало?
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