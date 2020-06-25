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Внук Примакова стал новым главой Россотрудничества

15:34 25.06.2020
Примаков
Евгений Примаков. Фото с сайта duma.gov.ru

Депутат Евгений Примаков («Единая Россия») стал новым руководителем Россотрудничества (агентство по продвижению «мягкой силы» за рубежом). На этом посту он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД в качества посла по особым поручениям.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Как заявил Примаков, он еще не встречался с главой МИДа Сергеем Лавровым. «Надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать. Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены», - цитирует РИА Новости слова нового главы Россотрудничества.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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25.06.2020, 22:31
Гость: Гогия

Саакашвили хотя бы православный.
25.06.2020, 22:14
Гость: А

правнук?
25.06.2020, 21:14
Гость: жизнь она такая

агент влияния америки, что и дедок
тот на камеру для публики ревел: амелика не бумазный тигл
дедок этого тухлого внучка принимал деятельнейшее участие в продаже и развале СССР
очень мутная семейка
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