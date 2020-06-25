Внук Примакова стал новым главой Россотрудничества
Депутат Евгений Примаков («Единая Россия») стал новым руководителем Россотрудничества (агентство по продвижению «мягкой силы» за рубежом). На этом посту он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД в качества посла по особым поручениям.
Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.
Как заявил Примаков, он еще не встречался с главой МИДа Сергеем Лавровым. «Надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать. Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены», - цитирует РИА Новости слова нового главы Россотрудничества.