Внук Примакова стал новым главой Россотрудничества

15:34

Депутат Евгений Примаков («Единая Россия») стал новым руководителем Россотрудничества (агентство по продвижению «мягкой силы» за рубежом). На этом посту он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД в качества посла по особым поручениям.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Как заявил Примаков, он еще не встречался с главой МИДа Сергеем Лавровым. «Надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать. Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены», - цитирует РИА Новости слова нового главы Россотрудничества.