В России могут разрешить обработку личных данных без письменного согласия

12:38

Минэкономразвития предлагает разрешить в виде эксперимента обрабатывать биометрические персональные данные граждан без их письменного согласия. Соответствующее уточнение предлагается внести в закон «О персональных данных».

Само по себе согласие на обработку биометрических персональных данных останется обязательным, но в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге, пояснили «Коммерсанту» в министерстве.

В случае принятия проекта можно будет использовать технологии удаленной биометрической идентификации, например, для дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи без посещения салона оператора, уточнили в ведомстве.

Эксперты полагают, что внесение этих изменений может привести к злоупотреблениям и риску утечек. Сейчас письменное согласие — основное правовое основание для обработки биометрических данных в России, говорит учредитель Ассоциации российских специалистов по защите данных Алексей Мунтян. Применение иных правовых оснований создает потенциальную опасность злоупотреблений, так как гражданин фактически может утратить контроль за обработкой его данных.