ЦИК получил более 100 жалоб на принуждение к голосованию

17:16

На 27 июня ЦИК России получил 105 обращений о принуждении к голосованию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

Из них заслуживают внимания 75, а остальные из разряда "один блогер написал", отметила Памфилова.

Большинство обращений (35) по Санкт-Петербургу, из них "заслуживающих внимания 29". "По Москве 29 сообщений, заслуживающих внимания - 20", - уточнила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что по всем случаям она направит информацию губернаторам и мэрам регионов, откуда пришли обращения, а также в прокуратуру.

"Люди обратились и не побоялись себя подставить, они обратились и уверены, что мы их защитим, - заметила Памфилова. - И мы должны это сделать. Эти люди не создают фейки, они подписываются и говорят".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.