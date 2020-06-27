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ЦИК получил более 100 жалоб на принуждение к голосованию

17:16 27.06.2020
Фото со страницы ЦИКа в соцсети

На 27 июня ЦИК России получил 105 обращений о принуждении к голосованию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.  

Из них заслуживают внимания 75, а остальные из разряда "один блогер написал", отметила Памфилова.

Большинство обращений (35) по Санкт-Петербургу, из них "заслуживающих внимания 29". "По Москве 29 сообщений, заслуживающих внимания - 20", - уточнила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что по всем случаям она направит информацию губернаторам и мэрам регионов, откуда пришли обращения, а также в прокуратуру.

"Люди обратились и не побоялись себя подставить, они обратились и уверены, что мы их защитим, - заметила Памфилова. - И мы должны это сделать. Эти люди не создают фейки, они подписываются и говорят".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Темы: Конституция РФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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27.06.2020, 20:02
Гость: Люди обратились и не побоялись себя подставить

т.е. Эллочка признает, что заявить о принуждении и подставиться - синонимы...
Насчет достоверности инфы - в нашей конторе была рассылка, и КАЖДЫЙ был обязан отписаться, какой номер и адрес его избирательного участка, а кто не пойлет голосовать - указать причину. Это, конечно же никакое не принуждение!
Это, конечно же "из разряда "один блогер написал", отметила Памфилова".
27.06.2020, 19:46
Гость: Ха-ха,

Да сколько бы ни было, хоть миллион, -
Туфтой из-за жалоб не станет "Закон"!
Царёк, оборзев, в императоры целится, -
Так ЦИК ли "гаранту" перечить осмелится?
27.06.2020, 18:06
Гость: добрый

принуждение к голосованию приняло маразматический характер.
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