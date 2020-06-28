Международные эксперты из 15 стран оценили прозрачность голосования в Москве

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В субботу в Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве приехали около 30 международных экспертов из Германии, Италии, Сербии, Бразилии, Латвии, Эстонии, Греции и других стран.

Международные специалисты смогли самостоятельно убедиться в легитимности и прозрачности проходящего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Глава колл-центра и видеоцентра Общественного штаба Алексей Спиваков и куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев провели для иностранных гостей обзорную экскурсию, рассказав об организации основных процессов: видеонаблюдения за участками, подготовке и обучении наблюдателей, а также о работе колл-центра и Группы разбора.

Алексей Спиваков обратил внимание экспертов, что в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы входят представители самых разных политических партий, НКО и наблюдатели от Общественной палаты России. По его словам, стать наблюдателем мог любой желающий – в этом никому не отказывали.

Показывая гостям видеоцентр Штаба, Вадим Ковалев объяснил, что видеокамеры фиксируют все, что происходит на участках в круглосуточном режиме, а если нужно, записи можно отмотать на нужный момент и просмотреть.

Председатель политической партии «Действие», лидер НКО «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов, отметил, что опыт организации видеонаблюдения на выборах у организаторов есть с 2012 года, поэтому специалисты давно знают, сколько времени и в каких случаях нужно хранить записи с камер.

«Все видеофайлы хранятся не менее 15 дней после выборов, и все видеофайлы с участков, на которые есть жалобы, хранятся до процесса разрешения либо в суде, либо в МГИКе», - добавил он.

Энрике Домингес, эксперт из Бразилии, спросил у Вадима Ковалева, как много нарушений ожидается на этом голосовании?

«С каждым разом мы фиксируем все меньше нарушений, это связано с тем, что мы находим такие серые зоны и реагируем на ту или иную ситуацию, меняя алгоритм, - ответил куратор Корпуса наблюдателей. - И, конечно, все уже набираются опыта. Например, очень популярная у нас история, когда голосуют военнослужащие. Они имеют привычку ходить строем. Есть участки, где традиционно голосуют военнослужащие, например, рядом находится их общежитие, казармы. И, когда выстраивается очередь к избирательному участку из крепкосложенных молодых людей, люди сразу начинают это фотографировать, жаловаться - мы на всякий случай проверяем через наших наблюдателей, и просим журналистов отметить в СМИ, что, к примеру, это участок традиционного голосования военнослужащих, потому что рядом с ним находится военный университет, и никаких нарушений тут нет. В целом в этот раз мы ожидаем небольшое количество нарушений».

Охотнее всего международные эксперты спрашивали членов о системе дистанционного электронного голосования: как соблюдается его анонимность, какая платформа используется и др.

Депутат городского совета итальянской Монцы Федерико Арена поделился опытом проведения электронного голосования в Италии, признав, что уровень его организации в Москве существенно выше.

«В Италии подобная система была применена во время голосования по вопросу автономии региона Ломбардия в 2018 году, - сказал он. - Но в нашей стране она не позволяет проголосовать из дома, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, зарегистрированным на электронное голосование, приходилось все равно идти на участок».

Перед посещением Общественного штаба международные эксперты побывали на нескольких участках и были приятно удивлены возможностью организовать голосование в условиях коронавируса, отметив высокий уровень организации безопасности.

«Россия воплощает те инновации, о которых страны Евросоюза могли бы мечтать, - констатировал Руслан Панкратов. - Все наше экспертное сообщество удивлено тому уровню безопасности, который организован у вас на участках. Ведется видеонаблюдение, стоят полицейские наряды, везде удобная и понятная логистика, на входе замеряется температура, выдаются маски, перчатки, индивидуальные ручки и т.д. Кроме того, я обратил внимание на общий праздничный настрой, когда человек выражает свою гражданскую позицию, это дорого стоит, потому что видно, что люди хотят улучшений, хотят поменять свою страну и свой дом».

В планах делегации международных экспертов посетить Электронный штаб по наблюдению за электронным голосованием и пообщаться с экспертами из Общественной палаты РФ и общественных организаций.

