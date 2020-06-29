Греф ответил на высказывания Михалкова в «Бесогоне»

18:31

Глава Сбербанка Герман Греф назвал высказывания режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон" "провокацией и манипуляцией".

В одном из выпусков "Бесогона" Михалков показал видео-фрагмент, где Греф, модерируя сессию на Питерском форуме, высказывается о демократии и о том, что нельзя управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации.

"Мне удивительно, что Никита Сергеевич [Михалков], великий профессионал, не посмотрел ту запись и выдернул цитату либо понимал, что это не мое выступление, а провокация модератора панельной сессии. Тогда это манипуляция, и я не понимаю ее цели", - заявил Греф в интервью ТАСС.

Глава Сбербанка пояснил, что Михалков некорректно использовал его высказывание, сделанное в ходе модерации дискуссионной панели на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2012 году.

"Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно некорректно. Закрывая панель, я выступал от своего лица и сказал, что у нас нет никакого иного пути, кроме смены управленческой модели и вовлечения граждан в процесс управления. И власть должна чутко прислушиваться к людям", - отметил Греф.

На панели ПМЭФ-2012 года Греф говорил: "Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения... Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции». При этом в заключении выступления он подчеркнул, что Сбербанк намерен активно использовать технологию краудсорсинга. Комментируя вызванное своими словами обсуждение, Греф в 2012 году советовал комментаторам критически к ним относиться. "Неужели умному человеку может быть непонятно, что роль модератора предполагает провокационные реплики, которые подогревают дискуссию? Ребята, ну нужно ведь обладать хоть каплей чувства юмора!" — напоминает РБК.

Не согласился Греф и с обвинениями в попытках развалить систему образования в России, о чем Михалков также высказывался в "Бесогоне". В частности, режиссер утверждал, что Греф — автор программы, согласно которой к 2030 году должны быть полностью отменены учебники, экзамены и дипломы.

Глава Сбербанка подтвердил, что не согласен с традиционной системой образования, и считает, что ее можно улучшить. "Нынешняя школа не дает ответа на целый ряд вопросов. Для этого лучше опросить школьников. 92% ответивших подчеркнули, что не удовлетворены современными учебниками, по ним скучно заниматься. И форматы преподавания их сегодня не устраивают", — сказал он, назвав действующую модель образования устаревшей.

Греф отметил, что никогда "не видел в глаза" программу онлайн-образования, о которой говорил в выпусках "Бесогона" режиссер Михалков. По этой программе в перспективе якобы должны быть отменены экзамены, учебники, дипломы, а потом и печатные книги.

Новый выпуск программы Михалкова "БесогонТВ" - "У кого в кармане государство?", который показали на телеканале "Россия 24" 1 мая 2020 года, 2 мая был снят с эфира.