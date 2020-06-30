Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

10:13

Общая явка на электронное голосование по поправкам к российской Конституции достигла уже 90%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

По состоянию на утро 30 июня, за 11 часов до окончания электронного голосования, его участниками стали свыше 1,071 миллиона россиян. Это составляет порядка 90% общей явки. В целом же для того, чтобы отдать свои голоса онлайн, зарегистрировались 1,19 миллиона избирателей.

Онлайн-голосование доступно только для жителей двух регионов: Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование по поправкам стартовало 25 июня и завершится в 20:00 30 июня.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 76% россиян, уже проголосовавших по поправкам к Конституции, поддержали изменения в Основной закон России. Порядка 23,6% проголосовали против. Одна из поправок к Конституции предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина.