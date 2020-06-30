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Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

10:13 30.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Общая явка на электронное голосование по поправкам к российской Конституции достигла уже 90%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

По состоянию на утро 30 июня, за 11 часов до окончания электронного голосования, его участниками стали свыше 1,071 миллиона россиян. Это составляет порядка 90% общей явки. В целом же для того, чтобы отдать свои голоса онлайн, зарегистрировались 1,19 миллиона избирателей.

Онлайн-голосование доступно только для жителей двух регионов: Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование по поправкам стартовало 25 июня и завершится в 20:00 30 июня.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 76% россиян, уже проголосовавших по поправкам к Конституции, поддержали изменения в Основной закон России. Порядка 23,6% проголосовали против. Одна из поправок к Конституции предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Темы: Конституция РФ, Голосования и референдумы в мире, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 11:57
Гость: Иван Иваныч

Это отлично. Мне кажется что не будь антипропаганды и ее персонификации в лице рыл вроде Невзорова, либерды, американских послов, и прочей дряни, вроде «отставной козы патриотов» пошиба Сёмина, пришло бы максимум процентов 70. А так они только раздразнили медведя.
30.06.2020, 11:30
Гость: Это

у них медвежья болезнь перед 1 июля.
30.06.2020, 11:19
Гость: Так к слову

Просто интересно: на момент прихода к власти, Гобачев, Ельцин, Чубайс и др гении эктномики, не имели двойного гражданства, инсчетов, недвижимости за рубежом, обнако Россию распродали, аж сейчас икается и собрать не можем.
Вопрос: так спасутли поправки Родину!?
Сразу ответ: какой народ, тское правительство. Слава ЕР!
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