Минкомсвязь заявила об удалении данных, используемых для цифровых пропусков
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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал журналистам, что все персональные данные россиян, которые использовались для оформления цифровых пропусков в регионах РФ, были удалены.
«Мы все удалили», - сказал Шадаев, уточнив, что данные были удалены в регионах, в которых пропускной режим был отменен, сообщает РИА Новости.
При этом в Минкомсвязи считают, что запущенное в тестовом режиме приложение для смартфонов «Госуслуги стопкоронавирус» в будущем может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (кроме Москвы, в столице создано собственное решение).