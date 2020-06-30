Минкомсвязь заявила об удалении данных, используемых для цифровых пропусков

19:41

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал журналистам, что все персональные данные россиян, которые использовались для оформления цифровых пропусков в регионах РФ, были удалены.

«Мы все удалили», - сказал Шадаев, уточнив, что данные были удалены в регионах, в которых пропускной режим был отменен, сообщает РИА Новости.

При этом в Минкомсвязи считают, что запущенное в тестовом режиме приложение для смартфонов «Госуслуги стопкоронавирус» в будущем может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (кроме Москвы, в столице создано собственное решение).