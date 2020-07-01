Призывы движения «НЕТ!» от лица Пивоварова к митингу в Москве могут обернуться последствиями на уровне закона

21:06

Активисты движения «НЕТ!», связанные с подконтрольными Ходорковскому структурами, готовят политические провокации

Они планируют организовать несанкционированные митинги против итогов голосования по конституционным поправкам. Это прямое нарушение статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Координатор и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров заявил об организации митинга на Пушкинской площади в 18:00. По его словам, нужно собраться, чтобы «обсудить происходящее», хотя очевидно, что либералы планируют очередную незаконную провокацию.

Вчера Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, говорила о возможных провокациях такого рода. Она также отметила, что россияне имеют право высказать свое мнение, но законными способами.

Планируемый сторонниками Ходорковского митинг – незаконное мероприятие, потому что на сегодняшний день массовые сборы в столице запрещены в связи с коронавирусной ситуацией.

В то же время Пивоваров продолжает агитировать людей участвовать в незаконной акции протеста. Он намеренно подставляет возможных участников под задержания и штрафы. Действия Пивоварова как организатора мероприятия подпадают под статью 20.2. За ее нарушение можно получить штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

Активистов «НЕТ!» также можно привлечь и за другое нарушение – они даже не согласовали мероприятие и не подали уведомление о проведении. За это можно получить еще более крупный штраф и даже арест до 10 суток. Но, очевидно, ради политической провокации участники «НЕТ!» нарушают закон сознательно.