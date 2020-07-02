В Красногорске на голову 4-летней девочки выкинули пакет с бутылками

12:39

Следственный отдел по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту причинения 4-летней девочки тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ), сообщается на сайте областного главка СК.

По данным следствия, вечером 1 июля 2020 года в Красногорске с 23 этажа дома был выброшен мусорный пакет, в котором, помимо прочего мусора, находились стеклянные бутылки. Одна бутылка упала на голову малолетней девочке, которая шла вместе с родителями по тротуару.

В результате удара девочка получила серьезные травмы. Ребенок был доставлен в реанимацию и прооперирован. В настоящее время ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное, девочка находится под постоянным присмотром медиков, сообщает РИА Новости.

«Это был мусорный пакет. Внутри было несколько стеклянных бутылок. От падения они разбились, еще и поранив малышку стеклами», - рассказала «КП» очевидец происшествия.

По предварительным данным, мусорный пакет был сброшен малолетним хулиганом, который находился в этом доме с двумя своими друзьями (хулиганами оказались четверо мальчишек: младшему - 7, старшему - 8 лет, уголовной ответственности им удастся избежать).

Отмечается, что хулиганов уже опросили и оказалось, что выбрасывать мусор в окна - их любимая игра.

«Дети признались, что делали такое и раньше. По их словам, так они развлекались все лето. Они считают это игрой», - рассказал «КП» источник в следствии.