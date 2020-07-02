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Путин поблагодарил проголосовавших за поправки в Конституцию

16:04 2.07.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин поблагодарил избирателей, которые поддержали поправки к Конституции на голосовании.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал глава государства, открывая совещание, которое транслировали российские телеканалы.

Российский лидер добавил, что «неоднократно говорил о необходимости принятия поправок» в Основной закон. Среди инициатив, которые вступят в силу, есть «и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности» страны, перечислил Путин.

Как отметил президент, он понимает и тех, кто проголосовал против, ведь многим в России по-прежнему живется «очень трудно», россияне часто сталкиваются с «черствостью и несправедливостью».

«Тем не менее результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей. Еще раз, обращаясь к гражданам России, я хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо», — сказал Путин.

 По данным Центризбиркома, поправки в Конституцию поддержали почти 78% проголосовавших, явка была около 65%. 

Темы: Конституция РФ, Центризбирком, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.07.2020, 22:23
Гость: Значит

будет грабить.
02.07.2020, 21:38
Гость: Непушкин А.С.

Мне нравится - беру свои слова назад :-)
02.07.2020, 21:24
Гость: А.С. Пушкин

Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! (Народ безмолвствует.)
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