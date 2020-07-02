20 городам России присвоят звание «Город трудовой доблести»

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Мемориальный комплекс «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова. Фото Тара-Амингу с сайта wikimedia.org

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить 20 городам страны (всего было подано 28 заявок) звание «Город трудовой доблести». Данное звание города получат в знак признания их заслуг в годы войны.

Почетное звание получат: Новосибирск, Нижний Новгород, Саратов, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Нижний Тагил, Самара, Омск, Казань, Ярославль, Уфа, Магнитогорск, Ижевск, Иркутск, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи.

«Первые решения с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году», - цитируерт РБК слова Владимира Путина.

Напомним, 1 марта в российском законодательстве появилось звание «Город трудовой доблести». Соответствующий законопроект президент России внес в Госдуму в декабре прошлого года. Основанием для присвоения звания являются госнаграды городских предприятий или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета самообороны СССР.