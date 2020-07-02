]]>
]]>
Главная В России Новости

20 городам России присвоят звание «Город трудовой доблести»

16:56 2.07.2020
Мемориальный комплекс «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова. Фото Тара-Амингу с сайта wikimedia.org

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить 20 городам страны (всего было подано 28 заявок) звание «Город трудовой доблести». Данное звание города получат в знак признания их заслуг в годы войны.

Почетное звание получат: Новосибирск, Нижний Новгород, Саратов, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Нижний Тагил, Самара, Омск, Казань, Ярославль, Уфа, Магнитогорск, Ижевск, Иркутск, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи.

«Первые решения с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году», - цитируерт РБК слова Владимира Путина.

Напомним, 1 марта в российском законодательстве появилось звание «Город трудовой доблести». Соответствующий законопроект президент России внес в Госдуму в декабре прошлого года. Основанием для присвоения звания являются госнаграды городских предприятий или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета самообороны СССР.

Темы: Память о Великой Отечественной войне, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.07.2020, 18:53
Гость: такс

Салют будет
02.07.2020, 18:46
Гость: 200 городам России надо присвоть звание

"Город абсолютной нищеты и безнадёги"!
02.07.2020, 18:30
Гость: чуднО!

Вовсю города при Советах пахали...
Теперь же, когда безработными стали,
Царёк несуразно расщедрился вдруг
На звания в честь их советских заслуг!?
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации