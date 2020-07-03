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Замглавы Минобрнауки задержана за хищение более 40 млн руб.

19:59 3.07.2020
Марина Лукашевич. Фото с сайта minobrnauki.gov.ru

Сотрудники полиции задержали руководителя коммерческой фирмы и высокопоставленного чиновника Минобрнауки, подозреваемых в причинении ведомству ущерба более 40 млн руб., пишет РБК со ссылкой на  сообщение Министерства внутренних дел РФ. Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества (ст. 159 УК).

«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Имена задержанных МВД не раскрывает, однако, по данным СМИ, задержана статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич.

По тому же делу задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов. В 2016 году именно Попов, который тогда работал в Минобрнауки главой департамента, принял решение о выделении в рамках госзаказа 40 млн руб. Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию. Деньги были выплачены за разработку автоматической системы обработки научных данных.

«В итоге деньги были потрачены, но система не создана. А Попов подписал документы, что заказ выполнен», — сказал собеседник «Интерфакса».

Он отметил, что позднее Попов перешел на работу в Россотрудничество, где на сегодняшний день занимает пост начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки, а Лукашевич — в Министерство науки и высшего образования.

Темы: Министерство науки и высшего образования РФ, Аресты по резонансным преступлениям в России, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.07.2020, 20:28
Гость: www

Насколько нагло и топорно. И это Минобрнауки. Они же бабуины, два пальца лоб. Им вокруг костра с каменным топором плясать самое место.
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