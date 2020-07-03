В России за время кризиса уволили больше 3,5 млн человек

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В период с 1 апреля по 20 июня в России было уволено более 3,5 млн человек, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Минтруда.

Лидером по количеству увольнений стала Москва, где работу потеряли 585 800 человек. Далее следуют Санкт-Петербург (256 300 человек) и Московская область (186 400 человек).

Отмечается, что в среднем по стране было уволено порядка 20% персонала компаний. При этом, работодатели максимально пытались сохранить своих сотрудников, предпочитая вместо увольнений сокращение зарплат.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей в ряде секторов экономики будет ухудшатья. В частности, увольнения коснутся сотрудников небольших компаний общепита и сферы услуг

Как пишет издание со ссылкой на Роструд, за минувший июнь, трудовая инспекция получила в два раза больше жалоб, чем год назад. Более трети жалоб связано с увольнениями, в частности речь идет о незаконных увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче работодателем сотруднику трудовой книжки.

Далее следуют обращения по поводу проблем с выплатами заработной платы, а затем следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, временным отстранением от работы, проблемы с регистрацией на бирже труда.

При этом, отмечается, что в июне количество жалоб в трудовую инспекцию снизилось на треть по сравнению с маем, что говорит о том, что ситуация постепенно нормализуется.