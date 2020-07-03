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В России за время кризиса уволили больше 3,5 млн человек

10:03 3.07.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

В период с 1 апреля по 20 июня в России было уволено более 3,5 млн человек, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Минтруда.

Лидером по количеству увольнений стала Москва, где работу потеряли 585 800 человек. Далее следуют Санкт-Петербург (256 300 человек) и Московская область (186 400 человек). 

Отмечается, что в среднем по стране было уволено порядка 20% персонала компаний. При этом, работодатели максимально пытались сохранить своих сотрудников, предпочитая вместо увольнений сокращение зарплат. 

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей в ряде секторов экономики будет ухудшатья. В частности, увольнения коснутся сотрудников небольших компаний общепита и сферы услуг

Как пишет издание со ссылкой на Роструд, за минувший июнь, трудовая инспекция получила в два раза больше жалоб, чем год назад. Более трети жалоб связано с увольнениями, в частности речь идет о незаконных увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче работодателем сотруднику трудовой книжки.

Далее следуют обращения по поводу проблем с выплатами заработной платы, а затем следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, временным отстранением от работы, проблемы с регистрацией на бирже труда. 

При этом, отмечается, что в июне количество жалоб в трудовую инспекцию снизилось на треть по сравнению с маем, что говорит о том, что ситуация постепенно нормализуется.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 16:00
Гость: ABCD

Напомните мне, а Путин точно обещал "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест" а не наоборот?
Непонятные вещи происходят. То, что он обещает- это никто не делает, но он сам делает то, что обещал не делать!
03.07.2020, 14:33
Гость: Статья - вранье.

В России сварщики на верфях более 90 тысяч получают, приходить со своим оборудованием.
Те сварщики, которые зарабатывают 20 тысяч, как на верфях Красное Сормово - агенты госдепа.
03.07.2020, 13:35
Гость: на другое не способны

Что здесь скажешь,стабильность набирает обороты.
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