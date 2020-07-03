Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

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Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на прокурора Генеральной прокуратуры в ПФО Виктора Латина.

Чиновник был задержан в Нижегородской области в конце мая. Он заочно был осужден на 11 лет за хищение четырех самолетов МиГ и 9 лет находился в федеральном розыске.

По словам Латина, в 2007 году проводилась масштабная распродажа деталей из государственных запасов, в том числе на продажу были выставлены листы железа и металлические пруты. Силяков добавил в этот перечень четыре детали с названием "монтажный узел", которые в реальности были истребителями МиГ-31. Их стоимость была оценена в 153 рубля.

Истребители были проданы компании одного из друзей чиновника, после чего перепроданы заводу "Сокол" по рыночной цене.

Силяков также обвиняется в хищении 35 тыяч тонн мазута, находящиеся в мобилизационном резерве. Общий ущерб государству оценен в более чем 1,№ млрд рублей.

Девять лет назад чиновник был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы, на оглашение приговора он не явился и был объявлен в федеральный розыск.