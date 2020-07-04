СК обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против своего сотрудника

15:37

Следственный комитет обжаловал решение Генпрокуратуры России об отмене дела против следователя Руслана Миниахметова.

"Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение заместителя генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК", - приводит "Интерфакс" слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Петренко отметила, что с задержанным ранее следователем "проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен".

Накануне в СК сообщили, что центральный аппарат ведомства совместно с сотрудниками ФСБ задержал собственного сотрудника, обвиняемого в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела, в суд подготовлено ходатайство об аресте.

Позднее Генпрокуратура отменила решение о возбуждении этого уголовного дела.

В СК на это заявили, что "имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения".

Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ, генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.