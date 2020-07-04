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СК обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против своего сотрудника

15:37 4.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет обжаловал решение Генпрокуратуры России об отмене дела против следователя Руслана Миниахметова.

"Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение заместителя генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК", - приводит "Интерфакс" слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Петренко отметила, что с задержанным ранее следователем "проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен".

Накануне в СК сообщили, что центральный аппарат ведомства совместно с сотрудниками ФСБ задержал собственного сотрудника, обвиняемого в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела, в суд подготовлено ходатайство об аресте.

Позднее Генпрокуратура отменила решение о возбуждении этого уголовного дела.

В СК на это заявили, что "имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения".

Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ, генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Генпрокуратура РФ, Следственный комитет России
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04.07.2020, 19:27
Гость: Шило

И чо!? А как они должны, по вашему поступить?
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