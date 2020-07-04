СК обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против своего сотрудника
Следственный комитет обжаловал решение Генпрокуратуры России об отмене дела против следователя Руслана Миниахметова.
"Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение заместителя генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК", - приводит "Интерфакс" слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Петренко отметила, что с задержанным ранее следователем "проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен".
Накануне в СК сообщили, что центральный аппарат ведомства совместно с сотрудниками ФСБ задержал собственного сотрудника, обвиняемого в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела, в суд подготовлено ходатайство об аресте.
Позднее Генпрокуратура отменила решение о возбуждении этого уголовного дела.
В СК на это заявили, что "имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения".
Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ, генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.