Предупреждение Bellingcat: ФАН и дальше собирается придавать огласке угрозы в адрес своих сотрудников

19:52

Журналисты ФАН рассказали о попытке подкупа и угрозах со стороны сотрудников Bellingcat

Фото с сайта riafan.ru

Оказалось, что в преддверии президентских выборов в США иностранное издание готовит ряд лживых вбросов, в которых планировалось задействовать корреспондентов российского СМИ. Теперь Bellingcat пытается неловко оправдаться, но ФАН продолжает разоблачать лжецов.

Аргументы Bellingcat не выдерживают критики. Издание обвинило ФАН во лжи, назвав скрины переписки с ФАН фейком. Вначале иностранные журналисты пытались доказать, что Питер ван Хьюз у них не работает, так как настоящая фамилия их сотрудника Гюйс, а в ФАН имели в виду другого человека.

Далее в Bellingcat пишут, что Гюйс родом из Голландии, поэтому писать сообщения россиянам с бельгийского номера он не мог. И это странный аргумент, ведь у журналиста-международника вполне может быть иностранная сим-карта.

Третьим «тезисом» иностранного СМИ стало то, что Хьюс не знает русского языка. Поэтому, по мнению «расследователей» из Bellingcat, их сотрудник не мог переписываться с журналистами ФАН, предлагать им деньги за предательство и угрожать.

Но ведь пользоваться онлайн-переводчиком неудачливый вербовщик мог. Тем более, что в его сообщениях было много ошибок, а это первый показатель интернет-перевода. В ФАН знают, о чем говорят. Ранее посредством Google Translate изданию угрожали представители USCYBERCOM. Они же пытались взломать сайт российского СМИ.

Что касается переписки сотрудника Bellingcat с журналистами ФАН, то она велась в Twitter и в WhatsApp. Опровергнуть иностранцы попытались лишь последнюю.

«Видимо, на данную часть пришлось стыдливо закрыть глаза, накрыв лицо рукой в жесте «фейспалм», - сыронизировали по этому поводу в ФАН.

Понимая всю бездоказательность своих оправданий, журналисты Bellingcat даже попытались откреститься от своего же сотрудника, заявив, что в создании антироссийского материала Гюйс вообще не участвует.

«Но хватит ли вам смелости все же вписать псевдоним Гюйс в авторы?» - спросили журналисты ФАН у иностранных коллег.

Оправдаться у Bellingcat не получилось. Скорее наоборот – все абсурдные заявления со стороны издания как раз доказали его причастность к попыткам подкупить российских коллег. Говорит об этом и сотрудничество Bellingcat с сайтом «Проект.медиа», подконтрольным беглому олигарху Михаилу Ходоровскому.

«Вас использует даже обиженный на российскую власть Михаил Ходорковский через подконтрольный «Проект», а вы все пытаетесь выяснить, как же все-таки правильно: Хьюс или Гюйс», - написали в ФАН.

Российских журналистов не удивили методы иностранных «расследователей». Они лишь отметили, что не могут называть их «коллегами», и обратили внимание на нелепость оправданий, которых, видимо, ждут западные спонсоры.

«Согласитесь, это очень иронично, когда журналисты из «просвещенной» Европы попались на грязных и варварских методах, нарушающих журналистскую этику и права человека? Как тебе такое, Питер ван Хьюс?» - подытожили в ФАН.