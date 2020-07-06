Росприроднадзор назвал ущерб от аварии в Норильске «беспрецедентным»

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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд). В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве — еще 738,6 млн руб., пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам — беспрецедентен. Сумма ему соответствует», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (его слова передала пресс-служба).

После объявления оценки ущерба акции «Норникеля» на Московской бирже подешевела почти на 4%, его капитализация снизилась до 2,88 трлн руб.

Разлив около 21 тыс. т дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая, тогда около 15 тыс. т нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной. Из-за этого инцидента Генпрокуратура возбудила уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии.