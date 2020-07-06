В России стартовало строительство самого мощного в мире атомного ледокола

11:52

Судоверфь «Звезда» начала строительство атомного ледокола «Россия». Согласно проекту, он должен стать самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения.

Согласно пресс-релизу, в длину новый атомоход будет достигать 210 метров, а в ширину — 47 метров. Ледокол планируется оснастить двумя атомными реакторами типа РИТМ-400 (это самая мощная судовая реакторная установка в истории), четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Отмечается, что в общей сложности мощность энергоустановок ледокола позволит судну преодолевать льды толщиной свыше 4 метров. Атомоход будет способен прокладывать во льдах канал шириной порядка 50 метров.

Весной текущего года был заключен контракт на постройку ледокола. Заказчиком проекта стала корпорация «Росатом». На возведение атомохода выделено 127 миллиардов рублей. Судно должно быть спущено на воду в 2027 году.

После завершения проекта «Россия» получит статус флагманского судна серии атомных ледоколов «Лидер». Всего в рамках этой серии должно быть возведено три ледокола. По задумке кабмина РФ, судна помогут наладить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

Россия — единственное государство, у которого есть атомный ледокольный флот. В его составе числится четыре атомных ледокола и один атомный контейнеровоз.