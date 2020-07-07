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Госдума вводит для чиновников штраф до 150 тыс. руб. за оскорбления граждан

20:52 7.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ответственности госслужащих за оскорбления граждан, включая штрафы и дисквалификацию.

Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ касательно штрафов для чиновников был внесен в Госдуму в начале мая главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Согласно тексту, оскорбление, совершенное чиновником, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет, пишет ТАСС.

Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. За оскорбление без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 3 тыс. рублей). За оскорбление, "содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях", для граждан предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас до 5 тыс. рублей). Таким образом, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.

"Законопроект уточняет саму диспозицию понятия "оскорбление", потому что, по нашему убеждению, сегодняшняя формулировка не соответствует реалиям. По сложившейся практике к ответственности за оскорбление могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику", - пояснил Хинштейн, заметив, что "русский язык гораздо богаче", есть примеры, когда оскорбление "не сопровождается матерной бранью, но при этом не становится менее унизительным и оскорбляющим". "Мы предлагаем устранить это, расширив диспозицию статьи "Оскорбление" (статья 5.61 КоАП РФ), прописав, что оскорбление будет у нас, как сегодня, выражаться в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме", - добавил депутат.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 07:49
Гость: Кин дза дза

―Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. А когда нет цели...
08.07.2020, 07:00
Гость: На одну зарплату

каждый чиновник может трижды оскорбить всех граждан. А если приплюсовать льготы, ништяки, доходы от бизнеса и, страшно подумать!,от коррупции, то они могут оскорблять нас прилюдно хоть по несколько раз на дню, уж не говоря о том, что они говорят на своей кухне. А про то, что они про нас думают вааще молчу! Ну а то, что они для нас делают не поддаётся терпежу!
08.07.2020, 02:55
Гость: Шило

Ну хорошо, они материть тебя перестанут, но гадости тебе наделуют, сам замареришся и платит им же будешь!
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