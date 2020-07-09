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Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

12:41 9.07.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Неизвестные лица в штатском задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова у офиса организации в Москве. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.

По его словам, на сайте Басманного суда есть сведения о девяти обысках в отношении «Открытой России». Во всех девять речь идет о деле ЮКОСа по хищениям 17-летней давности, рассказал «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.

Утром в четверг сотрудники московской полиции нагрянули с обысками к шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову, координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, а также мундепу Юлии Галяминой. Полиция также пришла с обыском к координатору «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову.

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил журналистам, что дело ЮКОСа может быть лишь предлогом. Реальной причиной он назвал заявку на митинг 15 июля на Пушкинской площади против принятия поправок к Конституции. Заявку на акцию подал Комитет «Нет!», организованный муниципальными депутатами Юлией Галяминой, Ильей Азаром и «Открытой Россией». Власти в проведении митинга отказали. Аналогичным образом была отклонена заявка на протестный митинг в Петербурге, поданная Либертарианской партией, движением «Весна» и «Открытой Россией».

Темы: Москва, Правоохранительные органы в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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09.07.2020, 20:32
Гость: бабушка

а что не так с Аляской-продали Штатам Денежки получили Все чин чинарем Аляска сейчас цветет и пахнет Все и всем хорошо И только некоторым особо упертым патриотам неймется
09.07.2020, 16:56
Гость: дедушка

100% с Вами согласен, "открытая Россия" сборище отъявленых негодяев ненавидящих Россию Пивоваров -академик такая погань , мало , что сжёг документы по Аляке , но и выказывает на каналах российкого ТВ прямую ненависть к стране в которой живёт и настостоящий (на ровне со Сванидзе)
извращениц истории. Меня одно удивляет, "Дума" принимает законы о наказание
за извращение истории Отечественной войны, но на каналы призглают всякого рода Гозманов, Амнуэлей , Пивоваровых, Сванидзе и другую нечесть , которая вбивает в сознание молодёжи ложное представение о героизме Советского(российского ) народа.
09.07.2020, 15:13
Гость: ...

Не 37 год?..... а что-то непохоже...
или только для Васильевой с Сердюковым это было озвучено?
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