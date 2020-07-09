Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

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Неизвестные лица в штатском задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова у офиса организации в Москве. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.

По его словам, на сайте Басманного суда есть сведения о девяти обысках в отношении «Открытой России». Во всех девять речь идет о деле ЮКОСа по хищениям 17-летней давности, рассказал «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.

Утром в четверг сотрудники московской полиции нагрянули с обысками к шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову, координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, а также мундепу Юлии Галяминой. Полиция также пришла с обыском к координатору «Правозащиты Открытки» Алексею Прянишникову.

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил журналистам, что дело ЮКОСа может быть лишь предлогом. Реальной причиной он назвал заявку на митинг 15 июля на Пушкинской площади против принятия поправок к Конституции. Заявку на акцию подал Комитет «Нет!», организованный муниципальными депутатами Юлией Галяминой, Ильей Азаром и «Открытой Россией». Власти в проведении митинга отказали. Аналогичным образом была отклонена заявка на протестный митинг в Петербурге, поданная Либертарианской партией, движением «Весна» и «Открытой Россией».