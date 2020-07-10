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В Госдуму внесли проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей

12:48 10.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Депутаты планируют пересмотреть порядок изъятия детей из семьи до суда. 

Авторами законопроекта выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, пишет РИА Новости. Документ уже внесен на обсуждение в Госдуму. 

По мнению законодателей, необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу, а вопросы изъятия детей из семьи должны решаться только в судебном порядке. При этом изъятие из семей рассматривается как исключительная мера.

Действующий внесудебный порядок не гарантирует злоупотребления органов опеки и попечительства своими полномочиями, хотя они обязаны уведомлять прокурора о необходимости изъятия ребенка из семьи и в течение семи дней подавать иск в суд о лишении или ограничении прав родителей. 

Чтобы изъятие ребенка полностью находилось в компетенции суда, Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства. Заявление в суд может быть подано органом опеки и попечительства или органом внутренних дел, получившими информацию об угрозе жизни ребенка или его здоровью.

Для обеспечения прав ребенка рассмотрение заявления об изъятии при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью производится судом в максимально короткий срок – 24 часа с момента поступления заявления. Действия органа опеки и попечительства могут быть оспорены родителями или иными лицами, на попечении которых находился ребенок.

Внесудебный порядок изъятия ребенка из семьи может осуществляться только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.

Кроме того, соответствующие изменения предлагаются также в федеральный закон "О полиции". В частности, определяются полномочия органов внутренних дел по обращению в суд с заявлением об изъятии ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Проблемы материнства и детства в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 15:26
Гость: gvozd

сенатор Андрей Клишас
--
нет никаких "сенаторов" в рф - это даже НЕ депутат..
это ставленник Кагала, представитель Исполнительной власти вмешивающийся в законотворчество.
однако забано как пытаются подправить репутацию одного из главных проводников Тоталитаризма - клишаса..
НЕ должно быть Никакого внесудебного Изьятия дете в приципе - это Беспредел.
беспредел навязанный рф по линии пасе/совета европы, вместе с ювенальной юстицией.
весь этот абсурд Незаконен, если верить что конституция это закон обязательный для исполнения Всеми, а не только быдлом..
10.07.2020, 15:23
Гость: Этим адвокатам дьявола

не замолить свои грехи.
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