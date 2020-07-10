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В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

08:25 10.07.2020
Фото © KM.RU, Филипп Киреев

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера фракции в краевой думе Сергея Зюбра.

По его словам, обыски прошли в квартирах, гаражах и машинах депутатов, а сегодня в суде должен рассматриваться вопрос об их арестах. Он отметил, что пока неизвестны предъявленные обвинения депутатам думы. 

Губернатор Хабаровском края Сергей Фургал был задержан в четверг, 9 июля, сотрудниками СК и ФСБ. Его обвиняют в причастности к местной организованной преступной группировке и в организации убийств в 2000-х годах. После задержания он был отправлен в Москву. Сам Фургал отрицает все обвинения.

Также были задержаны два действующих депутата хабаровской думы, которые входили в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.

Темы: Хабаровский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 17:17
Гость: Иван Иваныч

А в интернет - сообществе добавилась партия идиотов.
10.07.2020, 11:04
Гость: К партии жуликов и воров

добавилась партия убийц.
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