Российские истребители «перехватили» самолет-разведчик ВВС США

16:25

Американский самолет-разведчик был "перехвачен" в субботу российскими истребителями над Японским морем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

11 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря "была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы РФ".

По данным Минобороны, для ее идентификации и перехвата в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135. Российские истребители сопровождали его на безопасном расстоянии, отметили в ведомстве.

После того, как американский самолет совершил разворот и удалился от госграницы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования, сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отмечают, что "все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами".