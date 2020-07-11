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Российские истребители «перехватили» самолет-разведчик ВВС США

16:25 11.07.2020
© KM.RU, Илья Шабардин

Американский самолет-разведчик был "перехвачен" в субботу российскими истребителями над Японским морем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

11 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря "была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы РФ".

По данным Минобороны, для ее идентификации и перехвата в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135. Российские истребители сопровождали его на безопасном расстоянии, отметили в ведомстве.

После того, как американский самолет совершил разворот и удалился от госграницы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования, сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отмечают, что "все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами".

Темы: США, Военная авиация в мире, Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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11.07.2020, 21:45
Гость: ааячвчва

а кто над внутренним охотским летал и недавно и почему не сбили????
11.07.2020, 21:14
Гость: Алексей

Союз бы первое что не одел бы масочки и рассказал миру правду в том числе и американцам. Это было бы было ифективнее перехвата какого нибудь там самолётика.
11.07.2020, 21:03
Гость: Чукча

Чукча умный, однако!!Если бы это было в нашем воздушном пространстве - то тогда по факту - "перехватили".
А как можно "перехватить" в международном воздушном пространстве???
Так что вы свои умности оставьте для себя, уважаемый. И случай это вовсе не данный. А самый обычный. Эти 135 летали и при СССР. Постоянно. А в наше смутное время вообще гражданская авиация на приколе. Мне жаль 50 тонн керосина, потому что это из моего кармана и из вашего также. А то, что это 135, даже сомнений не могло быть. Ну летает он там два раза в сутки и...дежурит он там для выявления наших средств противоракетной обороны. Проще говоря засекает радарные станции раннего оповещения. Могу и более точно для вас темного написать цель таких засветок. Но вы же не чукча и скорее всего не поймёте.
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