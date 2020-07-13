Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Фото : МЧС РФ
Один человек погиб в результате падения самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. На место падения были направлены службы экстренного реагирования. Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
По одной из версий, самолет задел провод, после чего упал и загорелся.
Сообщение о падении самолета поступило в 4.10 утра по московскому времени. По данным агентства, самолет принадлежит частной компании и использовался для обработки сельскохозяйственных угодий.