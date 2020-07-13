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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

08:53 13.07.2020
Падение Ан-2 в Нижегородской области
Фото : МЧС РФ

Один человек погиб в результате падения самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. На место падения были направлены службы экстренного реагирования. Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

По одной из версий, самолет задел провод, после чего упал и загорелся.

Сообщение о падении самолета поступило в 4.10 утра по московскому времени. По данным агентства, самолет принадлежит частной компании и использовался для обработки сельскохозяйственных угодий. 

Темы: Авиакатастрофы, Происшествия
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 11:28
Гость: Замена давно известна

Это вертолеты. Взять тот же МИ-8
13.07.2020, 09:52
Гость: Сердечник

что только не нахваливали на замену ан-2, но аналогов так и нет
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