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Схимонах Сергий потребовал от Путина передать ему власть

13:02 13.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) записал новон видео, в котором обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он потребовал от главы государства сложить полномочия и передать их ему. Запись размещена на Youtube-канале «Всеволод Могучев» (представитель отца Сергия).

Если российский лидер откажется это сделать, то Сергий грозит президенту «полномасштабной духовной войной». При этом основатель Среднеуральского женского монастыря подчеркнул, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

«В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России»,— заявил опальный священнослужитель.  

В РПЦ усомнились в адекватности Сергия. Заместитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что православной церкви не стоит серьезно реагировать на подобные заявления.

«Каждое последующее высказывание схиигумена Сергия демонстрирует все большую неадекватность с его стороны. Мне кажется, что в ответ на подобного рода заявление можно только сожалеть об авторе таких высказываний, о его духовном и психологическом состоянии», — подчеркнул Кипшидзе.

Темы: Церковь, Православная церковь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.07.2020, 22:30
Гость: Юляша

...не добрый дух Новодворской? ...
Ы-ЫЫЫ,У-у-у !Все вокруг КОММУНЯКИ !!!
Требуем покаяния у самого Боженьки !!!Иначе
объявляем войну Вселенной и Небесам !!!!
Ы-ы-ы-ы-ы!
13.07.2020, 21:38
Гость: Остап

А если не передаст, то что будет?
13.07.2020, 21:31
Гость: Разголосились полоумные.

Это-голос Бога.
Вам проверочка.
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