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В Думу внесли проект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить информацию

11:09 16.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 15 млн рублей за отказ сайтов или провайдеров удалять запрещенную в РФ информацию.

Как пишет "Интерфакс", авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Согласно документу, за непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к информации, сайту с запрещенной информацией влечет административный штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены и для владельцев сайтов и информационных ресурсов в интернете за неудаление противоправной информации.

Повторное совершение указанных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех миллионов до восьми миллионов рублей.

Штрафы повышаются для провайдеров и владельцев сайтов и информационных ресурсов в интернете, которые не ограничили доступ или не удалили информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы с "порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера.

Также должна быть удалена информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, "новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений".

Если такая информация не была удалена из Сети, то это влечет административный штраф для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей; для юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.

Повторное совершение этих административных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от восьми миллионов до 15 миллионов рублей.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время не установлено какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц. Согласно данным Роскомнадзора, по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации.

При этом, нарушителями, часто являются крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами РФ, такие как YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. 

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Интернет и сети, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 16:45
Гость: ярый свет

Хинштейн и Боярский интересные конспирологические персонажи, уже даже нисколько не стесняются, прессуют и подминают. Возвращаемся в период до Сталина и ждем появления нового Сталина. А потом опять кричать и сопливить на весь мир...
16.07.2020, 16:28
Гость: Очень удивило

Большое количество любителей детской порнографии ,изготовления наркотиков и прочей дряни. Прямо настоящая истерика.
Может и правда пора сталинизм возрождать и поедут эти ребята вместо изготовления наркоты на лесоповал.А порнуха у них будет с березовыми пеньками.Ой как Сталин нужен, распоясалась всякая шушера.
16.07.2020, 16:27
Гость: ABCD

ДП и описанные вами изготовления наркоты и ВВ и прочую ерунду, это власти РФ 15 лет не интересовало никак. Проблема обострилась с критикой чиновников и власти. Вот это главный вопрос.
Не лояльность в сети их беспокоит больше чем наркотики и ДП.
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