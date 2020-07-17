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По дороге из Петербурга в Ростовскую область пропало 24 кг взрывчатки

12:58 17.07.2020
Фото с сайта azotvzryv.ru

Оперативники уголовного розыска Тацинского района Ростовской области ищут пропавшие 24 килограмма эмульсионно-взрывчатого вещества «Нитронит-пас». Возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Из Санкт-Петербурга в Ростовскую область на производственный участок ООО «Югвзрывпром» должны были доставить взрывчатое веществе весом 15 тонн 984 кг. Уже в поселке Быстрогорском при выгрузке выяснилось, что реальный вес груза не совпадает с тем, что указан в накладной. Начальник участка обратился в полицию с заявлением о пропаже 24 кг взрывчатки, сообщает ростовское издание 1Rnd.ru.

Прибывшие на место оперативники уголовного розыска при визуальном осмотре выяснили, что повреждена пломба ёмкости и дужка замка.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 19:02
Гость: все понятно

Усушка и утруска,и ничего более.
17.07.2020, 18:58
Гость: Тоже мне

Уже пожалели 24 кг для Донецка.
17.07.2020, 18:17
Гость: Шило

Хорошо, что не атомная бомба! И чо, найти не могу!? Или, искать не хотят?
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