По дороге из Петербурга в Ростовскую область пропало 24 кг взрывчатки

12:58

Оперативники уголовного розыска Тацинского района Ростовской области ищут пропавшие 24 килограмма эмульсионно-взрывчатого вещества «Нитронит-пас». Возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Из Санкт-Петербурга в Ростовскую область на производственный участок ООО «Югвзрывпром» должны были доставить взрывчатое веществе весом 15 тонн 984 кг. Уже в поселке Быстрогорском при выгрузке выяснилось, что реальный вес груза не совпадает с тем, что указан в накладной. Начальник участка обратился в полицию с заявлением о пропаже 24 кг взрывчатки, сообщает ростовское издание 1Rnd.ru.

Прибывшие на место оперативники уголовного розыска при визуальном осмотре выяснили, что повреждена пломба ёмкости и дужка замка.