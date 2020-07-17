Медведев заявил о распространении COVID и спровоцировал неудобные вопросы

23:18

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о борьбе с распространением коронавируса и поиске лекарства, а также вакцины от COVID-19, оговорился и тем самым привлёк к себе внимание:

"Тема, связанная с вакцинацией, должна быть актуальна и одномоментна во всём мире, - сказал Дмитрий Медведев. - Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными... Иначе распространить болезнь будет просто невозможно", - приводит слова Медведева "Царьград".

Безусловно, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев имел в виду, что остановить распространение болезни будет невозможно без препарата. Однако в социальных сетях и мессенджерах его тут же поймали на слове. Так, телеграм-канал "Кремлёвская прачка" сразу задал неудобный вопрос: "Кто там что распространяет?!" В личном телеграм-канале тот же вопрос задал и экономист Михаил Делягин, сделав репост.