Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске

14:37

В результате спецоперации ФСБ в Хабаровске был предотвращен теракт. Он должен был произойти в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ,

В результате спецоперации ФСБ в Хабаровске был предотвращен теракт. Он должен был произойти в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщили ТАСС в ФСБ.

По информации ведомства, злоумышленник потом намеревался уехать на Ближний Восток для участия в деятельности одной из террористических группировок. Правоохранители изъяли у него бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации (название не уточняется).

В телефоне у предполагаемого преступника нашли видео с присягой главам террористов, а также переписку, где обсуждалась подготовка к теракту. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).