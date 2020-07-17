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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске

14:37 17.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

В результате спецоперации ФСБ в Хабаровске был предотвращен теракт. Он должен был произойти в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ,

В результате спецоперации ФСБ в Хабаровске был предотвращен теракт. Он должен был произойти в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщили ТАСС в ФСБ.

По информации ведомства, злоумышленник потом намеревался уехать на Ближний Восток для участия в деятельности одной из террористических группировок. Правоохранители изъяли у него бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации (название не уточняется).

В телефоне у предполагаемого преступника нашли видео с присягой главам террористов, а также переписку, где обсуждалась подготовка к теракту. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).      

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 21:22
Гость: Мефодий

Не тех террористов ловют. Настоящие террористы всю Росею затероризировали и ничаво, все им с рук сходит.
17.07.2020, 21:03
Гость: Хабаровск

Этот спектакль, не помешает проводить протестные акции, точка
17.07.2020, 20:21
Гость: н-Стожар

и напослед!мине пофиг,я слесарюшка,как выражалась моя мать.правда про сантехников жэу.я видел вип начальство. они ужасно запуганы перед вышестоящими. воще мрак...могут даже сознание терять. еся анекдот . проводит верхний начальник совещание,а Козлов накосячил,хочет ему втык дать наедине. и в конце говорит" а вас козлов ,я попрошу остаться".осталось пятеро.все в том числе вся публичная кремлевская всякая дрожат от кучи страхов.перед теми ,кто в тени. и....еся такой лившиц. в израиле в 2013 он дал интервью,что когда был министром финансов рф,то его вызвала группка из семи плюс один куратор группки,и они ему сказали- мы поставили эльцмана96,предыдущий загнулся от переливания мертвой крови,так называемого послеоперационного "воспаления леких",и счас русские наша собственнность и ты будешь делать то что мы тебе скажем. в 97 я как слесарь всжд потерял доходы в три раза,ибо все деньги всжд замкнули через московское начальство а раньше оно могло само...и делилось. прикиньте три городских зарплаты и одна.....тоеся с эльцмана 96 русскими владеют люди,которые об этом прямо сказали лившицу!
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