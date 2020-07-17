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Пропустивший убийцу в российский детсад охранник получил 2,6 года колонии

12:33 17.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Охранник, пропустивший в детский сад мужчину, убившему мальчика осенью 2019 года в Нарьян-Маре, признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Суд признал мужчину виновным по п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сам обвиняемый признал свою вину частично. Охранник к тому времени отработал в ЧОП не более 2 месяцев. Он объяснил, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителей одного из детей.

Приговором суда охраннику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому родителю. 

Кроме того, арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии ООО "Охранное предприятие "Святогоръ" в связи с нарушениями при охране детского сада.

ЧП произошло 31 октября 2019 года. Во время тихого часа в детский сад "Сказка" проник 36-летний житель Нарьян-Мара. Он смог беспрепятственно войти в здание, потому что сотрудник ЧОП, не выходя из комнаты охраны и не выяснив цель визита, открыл злоумышленнику входную дверь по домофону. Мужчина прошел в спальню и нанес смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику. Его задержали на месте преступления. 

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Он пояснял следователю, что в момент совершения преступления "слышал голоса в голове", а также говорил про "жертвоприношение".

В марте суд направил Поздеева на принудительное лечение.

Темы: Расследование преступлений в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 20:17
Гость: Москва

слов нет, одни непечатные
17.07.2020, 18:30
Гость: Шило

ЧОП ЕСТЬ ЧОП!!!
17.07.2020, 18:26
Гость: Добрый-20

Так это оказывается охранник услуги оказывал, а не ЧОП?
В школах сейчас охранниками сажают исключительно женщин пенсионного возраста. Естественно, без оружия, но в камуфлированной форме.
Вопрос.
Если в школу ворвется группа вооруженных и здоровенных психов, хотя бы с ножами. Совершат там преступление. Сколько лет строгого режима и сколько миллионов рублей штрафа присудят такой вот бабушке за "некачественно оказанные услуги"?
Надеюсь не расстреляют.
Психов, понятно на лечение отправят. На домашнее. Они же психи, чего с них взять.
Да и ЧОПЫ не при делах. Они всего лишь деньги за охрану берут. А вот обогащаются охранники, они и должны платить неустойку за некачественные услуги.
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