В России объявили внезапную проверку войск

11:16

Президент России, главнокомандующий вооруженными силами страны Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Она проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к планируемым учениям «Кавказ-2020»

По словам Шойгу, во время проверки будет проведено 56 тактических учений, в которых примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Для учений планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.