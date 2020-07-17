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В России объявили внезапную проверку войск

11:16 17.07.2020
Фото © KM.RU

Президент России, главнокомандующий вооруженными силами страны Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Она проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к планируемым учениям «Кавказ-2020»

По словам Шойгу, во время проверки будет проведено 56 тактических учений, в которых примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Для учений планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 15:21
Гость: фкр

ОПЯТЬ ИСТЕРИКА У ГЛАВНОГО ПО ТАРЕЛОЧКАМ...ШОЙГУ РАБОТАЕТ КАК ПСИХИАТР.... ВСЕ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА!!!
17.07.2020, 15:11
Гость: Жека

Необходимо ввести Очередную проверку ВС РФ - под кодовым названием "Ла-Манш", "Арктика", "Антарктика", "Аляска" - публиковать в СМИ. Можно ничего не делать - проверили казармы - все спят, проверили заряд аккумуляторов военной техники. Провели беседу политруки с бойцами о важности поправок в Конституцию. Сделали макеты на снегу видные из космоса. Подняли по маршруту все что осталось от ДБА. Это и есть элемент психвойы, А НАТО пусть на катушку тратит деньги и помогает истеричным лимитрофам
17.07.2020, 14:45
Гость: Иван Иваныч

Ну да, южный и западный округа « ближе всего» к Хабаровску, который находится между Калининградом и Ростовом-на Дону.
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