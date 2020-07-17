В России предложили ужесточить наказания за преступления против пожилых

10:31

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за преступления против пожилых людей.

Как пишет газета "Известия", депутаты предложили считать преступления против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством. Соответствующие поправки предложено внести в пункт «з» ст. 63 Уголовного кодекса РФ.

По данным Генпрокуратуры, за прошлый год против лиц пожилого и старческого возраста было совершено 177,5 тыс. преступлений. Чаще всего пенсионеры становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию.

Инициаторы законопроекта обращают внимание, что лица, старше 75 лет, являются более уязвимыми для мошенников, так как у людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья.

"Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая", - отметили депутаты.

Эксперты издания отметили, что преступления против лиц старше 75 лет можно сравнить с деяниями против несовершеннолетних — они одинаково беспомощны. При этом в отношении детей сформированы нормы дополнительной защиты, а в отношении к пожилым гражданам законодательство не предусматривает разницы между таким потерпевшим и более молодым.