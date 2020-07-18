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В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

17:59 18.07.2020
Стоп-кадр из видео

В Москве и Санкт-Петербурге более 20 человек задержаны во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс, которые предлагает Елена Мизулина.

В Москве возле здания Госдумы задержали около 15 человек, которые собирались участвовать в одиночных пикетах, пишет Znak.com со ссылкой на данные «ОВД-Инфо». Плакат успела развернуть только одна девушка, но полицейские задержали сразу всех, кто стоял рядом.

В Санкт-Петербурге не менее восьми задержанных.

Группа российских сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет из трех законопроектов «в целях укрепления института семьи». Согласно поправкам, в России могут запретить брак не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил пол. Кроме того, в тексте проекта закона сказано, что запрещается усыновление детей такими парами.  

Темы: Москва, Санкт-Петербург, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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18.07.2020, 22:13
Гость: майк

Мизулина их и наняла, пиарится. Никто в здравом уме не выйдет с таким плакатом. Сколько девочке заплатили?
18.07.2020, 19:24
Гость: МАРГУЛИС

Всех содомитов -извращенцев необходимо принудительно лечить. Достали эти т.н меньшинства.
18.07.2020, 19:09
Гость: А если

она права?
Все комментарии (5)
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