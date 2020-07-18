В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

17:59

В Москве и Санкт-Петербурге более 20 человек задержаны во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс, которые предлагает Елена Мизулина.

В Москве возле здания Госдумы задержали около 15 человек, которые собирались участвовать в одиночных пикетах, пишет Znak.com со ссылкой на данные «ОВД-Инфо». Плакат успела развернуть только одна девушка, но полицейские задержали сразу всех, кто стоял рядом.

В Санкт-Петербурге не менее восьми задержанных.

В Санкт-Петербурге задержали людей вышедших на одиночный пикет за свободу выбора и против #законоразрушениисемьи от Елены Мизулиной. pic.twitter.com/CVEgqyNuSX — SHEIDLIN (@sheidlina) July 18, 2020

Группа российских сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет из трех законопроектов «в целях укрепления института семьи». Согласно поправкам, в России могут запретить брак не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил пол. Кроме того, в тексте проекта закона сказано, что запрещается усыновление детей такими парами.