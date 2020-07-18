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Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

10:50 18.07.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 

Посмотреть электронную трудовую книжку россияне смогут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в приложениях этих ресурсов на смартфоне. Сведения из цифровой книжки можно будет также получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в ПФР и в МФЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде.

К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек. Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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18.07.2020, 12:54
Гость: Николай

Так имеем! А смелые и по два раза.
18.07.2020, 12:53
Гость: Николай

Выбрать не "между бумажкой и электронной версией", а между документом и набором пикселей на экране.
18.07.2020, 12:21
Гость: Ну

так это же не отменяет сбор кучу бумажных справок для оформления пенсии. А если американцы заблокируют интернет или компьютеры отключат. Операционные системы же их. Компьютерные сбои и поломки сделают своё дело . И будем без бумажек букашками. Все окажутся безработными и без стажа, а значит и пенсии не положено. А вообще то ее, эту пенсию, и так скоро отменят. Зачем капиталистам платить своим бывшим немощным рабам. Переливать с пустого в порожнее -это очень полезный труд для народа. А главное что он , этот труд по сочинению и подписанию этих важных постановлений, высокооплачиваемый.
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