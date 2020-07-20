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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

13:57 20.07.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на домовладение в Азовском районе Ростовской области, в ходе которого обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти и 83-летний хозяин дома с телесными повреждениями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ростовской области.

"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в тесном взаимодействии следователей следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области установлены и задержаны лица, причастные к совершению преступлений. Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 года рождения и уроженец г. Санкт-Петербург, 1982 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, при задержании у подозреваемых обнаружено и изъято имущество, похищенное в ходе совершения преступления - наградные часы Пескова. 

Задержанные находились под контролем сотрудников УМВД России по Псковской области из-за разбойного нападения на директора крупной компании в городе Великие Луки. Их также проверяют на причастность к убийству 100-летного ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии, сообщает Лайф

В воскресенье следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в ходе разбойного нападения на дом в Азовском районе Ростовской области. Убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 19:03
Гость: В2831

Пристрелить надо было этих ублюдков при попытке к бегству и делу конец, так нет теперь будут год разбираться вывозить на место преступления и т.д., а через несколько лет еще и выйдут по УДО.
20.07.2020, 16:42
Гость: IgS

Смертная казнь через повешение. Чикаться тут нечего.
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