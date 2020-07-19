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В Ростовской области совершено нападение на дом экс-директора Ростсельмаша

21:05 19.07.2020
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев

СК возбудил уголовное дело после разбойного нападения на дом в Ростовской области по статьям "убийство" и "разбой". Речь идет о нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате нападения погибла сестра Юрия Пескова. Грабители напали на дом, когда Юрий Песков заходил в него. Пожилого мужчину и его 80-летнюю сестру связали. Женщине в рот запихнули кляп. Предположительно, это и стало причиной ее гибели - сестра бывшего директора завода задохнулась, приводит подробности происшествия РЕН ТВ.

Сам Юрий Песков в настоящий момент находится в больнице с травмами. После произошедшего у него частичная амнезия. Известно, что грабители ударили 83-летнего хозяина дома по голове.

В настоящий момент на месте инцидента работают правоохранители. Сумма похищенного устанавливается.


 

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 03:15
Гость: Питон

Этот бывший директор Ростсельмаша успешно разворовал и обанкротил свой родной завод в 90е обогатился фантастически и не с кем не поделился, вот сейчас и получил за это по голове и лишился награбленного тогда имущества и денег, справедливость восторжествовала хоть и с опозданием.
20.07.2020, 00:15
Гость: Патриот Золотой Орды

Во всём виноват только Запад!
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