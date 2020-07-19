В Ростовской области совершено нападение на дом экс-директора Ростсельмаша

21:05

СК возбудил уголовное дело после разбойного нападения на дом в Ростовской области по статьям "убийство" и "разбой". Речь идет о нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате нападения погибла сестра Юрия Пескова. Грабители напали на дом, когда Юрий Песков заходил в него. Пожилого мужчину и его 80-летнюю сестру связали. Женщине в рот запихнули кляп. Предположительно, это и стало причиной ее гибели - сестра бывшего директора завода задохнулась, приводит подробности происшествия РЕН ТВ.

Сам Юрий Песков в настоящий момент находится в больнице с травмами. После произошедшего у него частичная амнезия. Известно, что грабители ударили 83-летнего хозяина дома по голове.

В настоящий момент на месте инцидента работают правоохранители. Сумма похищенного устанавливается.



