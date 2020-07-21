В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

18:09

Столичная подземка объявила тендер на создание в вагонах метро системы распознавания лиц, следует из информации на сайте госзакупок. Начальная цена данного контракта — больше 1,39 млрд рублей. На тендер метрополитена обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

На указанную сумму мэрия собирается приобрести видеокамеры и специализированное ПО. На первом этапе до конца 2020 года их установят в полутора тысячах вагонов — примерно в четверти всех вагонов метро. Весь же парк подземки насчитывает 5956 вагонов.

В рамках контракта должны быть закуплены 12 304 камеры, то есть по восемь на каждый вагон. Также будет закуплено порядка 400 серверов распознавания лиц, около 1500 коммутаторов для системы, 400 LTE-маршрутизаторов. Подрядчик обязуется запустить систему в течение полугода с момента заключения контракта — в работы входит также установка оборудования и программного обеспечения.

Система распознавания лиц подвергалась критике правозащитников. В начале июля жительница Москвы Алена Попова вместе с бывшим замминистра энергетики Владимиром Миловым подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении технологий во время протестов в сентябре 2019 г. после выборов в Мосгордуму.