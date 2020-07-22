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Родные чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство

17:10 22.07.2020
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера
Скриншот с видео

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера и политэмигранта Мамихана Умарова взяли ответственность за его убийство, пишет "Кавказ.Реалии".

Как пишет издание, родственники Умарова из села Мескер-Юрт записали видеообращение на чеченском языке, где заявили, что люди, арестованные в Австрии, не имеют отношения к его убийству.

"Пока мы с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. То, что сделано, сделано нами", - заявили родственники на видео.

Они добавили, что пытались образумить Умарова, однако тот заяил, что "спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить".

Отмечается, что к обращению, в частности, присоединились брат отца убитого и дядя. Они также попросили прощения за все те оскорбительные заявления, которые Умаров делал, находясь в Австрии. 

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили 4 июля. Он находился под защитой властей и получил документы на имя Мартина Бека. Представители чеченской диаспоры заявляли, что в убийстве мог быть замешан Кадыров, так как блогер критиковал его. В ответ на такие заявления глава Чечни предположил, что за убийством стоят западные спецслужбы. По подозрению в его убийстве были арестованы двое россиян. 

Темы: Чечня, Расследование преступлений в мире, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 22:45
Гость: Why Nah

Взял он саблю, взял он востру,
И зарезал сам себя.
Веселый разговор.
22.07.2020, 22:31
Гость: Al Addin

Слушай, джин. Почему дядя хотел меня убить?
– Он не дядя, – сказал джин. – Он злой магрибский колдун.
22.07.2020, 19:45
Гость: Владимир

наверное так
Все комментарии (6)
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