Больше половины россиян оказались недовольны своей жизнью

17:53

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, по итогам которого выяснилось, что больше половины россиян частично или полностью недовольны своей жизнью. В соцопросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как выяснили социологи, каждый четвертый респондент признает, что недоволен своей жизнью полностью, а каждый третий — частично. Порядка 45% россиян не ожидают каких-либо изменений в ближайший год. На улучшения настроен каждый пятый респондент. Почти столько же ждут ухудшения. Также почти каждый десятый не знает, чего ждать.

При этом социологи ВЦИОМ подчеркивают, что индекс удовлетворенности жизнью в июне 2020 года оказался на шесть пунктов выше, чем в мае.

Ранее похожее исследование РАНХиГС показало, что у большинства граждан доминируют пессимистичные настроения относительно перспектив своего благосостояния до конца текущего года. Тогда сообщалось, что свыше 60% россиян ждут материального положения. Оптимизм и надежду на рост благосостояния выразили лишь 6% опрошенных. Неуверенность в завтрашнем дне эксперты связывают с ростом безработицы, снижением предложений на рынке труда и общим падением доходов россиян.