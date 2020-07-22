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Больше половины россиян оказались недовольны своей жизнью

17:53 22.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, по итогам которого выяснилось, что больше половины россиян частично или полностью недовольны своей жизнью. В соцопросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как выяснили социологи, каждый четвертый респондент признает, что недоволен своей жизнью полностью, а каждый третий — частично. Порядка 45% россиян не ожидают каких-либо изменений в ближайший год. На улучшения настроен каждый пятый респондент. Почти столько же ждут ухудшения. Также почти каждый десятый не знает, чего ждать.

При этом социологи ВЦИОМ подчеркивают, что индекс удовлетворенности жизнью в июне 2020 года оказался на шесть пунктов выше, чем в мае.

Ранее похожее исследование РАНХиГС показало, что у большинства граждан доминируют пессимистичные настроения относительно перспектив своего благосостояния до конца текущего года. Тогда сообщалось, что свыше 60% россиян ждут материального положения. Оптимизм и надежду на рост благосостояния выразили лишь 6% опрошенных. Неуверенность в завтрашнем дне эксперты связывают с ростом безработицы, снижением предложений на рынке труда и общим падением доходов россиян.

Темы: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 23:27
Гость: ABCD

Народ что, телевизор не смотрит и газет не читает? там же написано- народ всем доволен, народ живёт хорошо, и народ требует повешения цен на всё, и даже больше налогов. Правильно власти говрят, что плохой им народ достался- они ему всё время обещают и обещают, а народу всё мало и мало обещаний.
22.07.2020, 22:38
Гость: Это огромная сумма,

если утром начать считать не ошибаясь, то к вечеру можно осилить.
22.07.2020, 22:14
Гость: Народ!

Крутись! Посмотри как другие страны живут. Инициативней будь.
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