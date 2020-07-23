СМИ сообщили о планах Росгвардии закупить аппараты ИВЛ за границей

10:40

Росгвардия приняла решение о закупке 47 иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких. Согласно информации на портале госзакупок, ведомство запросило цены на аппараты производства США, Швейцарии и Германии.

Росгвардия интересуется американским ИВЛ Carescape R860, швейцарским аппартом , которые производятся в США, аппараты ИВЛ Hamilton G5 и ИВЛ немецкого производятеля Dräger. Стоимость этих аппартов варьируется от 2,5 миллионов рублей до 4,5 миллионов рублей за штуку, пишет «Русская планета».

Отметим, что сейчас аппараты ИВЛ российского производства в среднем стоят в два раза дешевле. Например, печально известный «Авента М» продается за 1,36 млн рублей за штуку.

Однако репутация у российского аппарата ИВЛ неоднозначная: в мае Росздравнадзор приостановил производство «Авента М»после ряда возгораний аппаратов в медучерждениях для COVID-пациентов. Проведя проверку, ведомство вернуло производителю «Авента-М» право производить аппараты ИВЛ и использовать их.