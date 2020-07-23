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СМИ сообщили о планах Росгвардии закупить аппараты ИВЛ за границей

10:40 23.07.2020
Фото с сайта bk55.ru

Росгвардия приняла решение о закупке 47 иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких. Согласно информации на портале госзакупок, ведомство запросило цены на аппараты производства США, Швейцарии и Германии.

Росгвардия интересуется американским ИВЛ Carescape R860, швейцарским аппартом , которые производятся в США, аппараты ИВЛ Hamilton G5 и ИВЛ немецкого производятеля Dräger. Стоимость этих аппартов варьируется от 2,5 миллионов рублей до 4,5 миллионов рублей за штуку, пишет «Русская планета».

Отметим, что сейчас аппараты ИВЛ российского производства в среднем стоят в два раза дешевле. Например, печально известный «Авента М» продается за 1,36 млн рублей за штуку.

Однако репутация у российского аппарата ИВЛ неоднозначная: в мае Росздравнадзор приостановил производство «Авента М»после ряда возгораний аппаратов в медучерждениях для COVID-пациентов. Проведя проверку, ведомство вернуло производителю «Авента-М» право производить аппараты ИВЛ и использовать их.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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23.07.2020, 12:30
Гость: ПОБЕДА

Ну откаты - ну и что? А где их нет? Жалко только бюджетные копейки: кто-то формирует этот самый бюджет налоговыми выплатами, кто транжирит, да еще с пользой для себя любимого...
23.07.2020, 12:29
Гость: Иван Иваныч

По Авента прошло расследование. Все случаи не связаны с конструкцией, и все только в Питере.
23.07.2020, 12:09
Гость: так им и надо

Неоднократно видел сообщения от врачей что ИВЛ опасны своим воздействием для больных. Пускай и далее сами себя гробят.
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