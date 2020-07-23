Дегтярев отказался общаться с протестующими хабаровчанами

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Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона перестать «кричать под окнами» и снова заявил, что не выйдет к ним. По его словам, решение выйти к протестующим стало бы демонстрацией неуважения к самому себе и президенту Владимиру Путину.

«Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду»,— приводит его слова «Коммерсант».

Дегтярев также добавил, что возможно карантинный режим в регионе будет усилен. По его мнению, заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае может еще вырасти, при этом коечный фонд остается почти на пределе. О послаблении карантинного режима в настоящее время «никакой речи быть вообще не может быть».

Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края после того, как Путин отправил в отставку Сергея Фургала, избранного губернатором в 2018 году. Фургал был арестован 10 июля по обвинению в причастности к убийствам и покушению. Сам экс-губернатор вину не признает. После ареста Фургала в Хабаровске вторую неделю подряд идут массовые протесты.