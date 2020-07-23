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Названо имя угрожавшего взрывом в Полтаве захватчика заложника

14:22 23.07.2020
Фото с сайта страна.ua

Украинские СМИ назвали предполагаемое имя мужчины, угрожавшего взорвать себя в Полтаве, а затем взявшего в заложники начальника угрозыска Виталия Шияна.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи и сбыт наркотиков Роман Скрипник 1988 года рождения. Также участвовал в АТО.

Его задержали на горячем - как раз когда он угонял авто. Заложника он взял с целью избежать наказания. Как пишет Страна.ua, основным требованием преступника является - "не сажать снова".

"Требования преступника, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил полтавский губернатор Олег Синегубов.

В настоящее время он на предоставленной машине покинул Полтаву и выдвинулся в сторону Киева. Они едут проселочными дорогами. Правоохранители следуют за ним.

Темы: Украина, Происшествия, Происшествия в мире, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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23.07.2020, 16:10
Гость: Похоже

на Украине захват заложников становится национальным видом спорта.
23.07.2020, 15:53
Гость: Слава Украинец

Даже куры смеются от этих новостей.
Перестаньте с нас глумиться.
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