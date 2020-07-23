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Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

18:00 23.07.2020
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев

Мэрия не намерена возобновлять в сентябре ограничения, связанные с COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению градоначальника, ситуация с коронавирусом в российской столице «позитивно стабильная»

«Что касается ситуации: действительно, в мире выявляют большие объемы заражений, но Москва уже прошла свои пороги. <...> За прошедшие две недели ситуация в Москве не ухудшилась, а значительно улучшилась», — сказал Собянин.

По словам мэра, Москва уже вернулась на 90% к показателям до пандемии коронавируса в том, что касается трафика.

Собянин также напомнил, что с 16 июля любой жителей города может пройти бесплатный тест на коронавирус методом ПЦР. На данный момент на него записалось около 50 тысяч москвичей, около 20 тысяч уже сделали тесты.

«Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но тем не менее, записи идут, москвичи интересуются этой услугой»,— пояснил глава города.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 00:18
Гость: gvozd

весь этот Фейк с пландемией - креатура демпартии сша.
оттуда это все вылезло и именно демпартия-социалисты навязывают весь этот Абсурд по всему миру.
все что вы читаете в прессе рф по теме пландемии - тупой пресказ речей партии педосатанистов.
старая метода либералов..
Создай Кризис и на волне кризиса внедри Социализм... далее кризис будет перманентный и социализм тоже, а значит и Власть либералов тоже будет вечной..
все на самом деле шито белыми нитками и только благодаря Контролируемой прессе это никогда не обсуждается.
вместо этого, подбрасыват БРЕД о хакерах/шмакерах, вмешательстве/помешательстве, сгашном и злом путене и пе знает еще про что - лишь бы Дураки слушали и не здавали Главных вопросов..
23.07.2020, 22:44
Гость: "Хотиииим!..."

(с)х/ф "Я шагаю по Москве"
23.07.2020, 22:31
Гость: Скептик

Выслушали Собянина?
Так вот, будет все наоборот.
Впрочем, этого мэра пора гнать в отставку...
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