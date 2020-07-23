Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

18:00

Мэрия не намерена возобновлять в сентябре ограничения, связанные с COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению градоначальника, ситуация с коронавирусом в российской столице «позитивно стабильная»

«Что касается ситуации: действительно, в мире выявляют большие объемы заражений, но Москва уже прошла свои пороги. <...> За прошедшие две недели ситуация в Москве не ухудшилась, а значительно улучшилась», — сказал Собянин.

По словам мэра, Москва уже вернулась на 90% к показателям до пандемии коронавируса в том, что касается трафика.

Собянин также напомнил, что с 16 июля любой жителей города может пройти бесплатный тест на коронавирус методом ПЦР. На данный момент на него записалось около 50 тысяч москвичей, около 20 тысяч уже сделали тесты.

«Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но тем не менее, записи идут, москвичи интересуются этой услугой»,— пояснил глава города.