СМИ узнали об уходе из Совфеда семи сенаторов после осенних выборов

14:20

После единого дня голосования в сентябре 2020 года не менее семи сенаторов могут покинуть Совета Федерации, а депутат Госдумы России Александр Карелин после выборов может перейти в верхнюю палату. Об этом сообщил РБК со ссылкой на свои источники.

Так, Совфед покинут представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской облфедасти Франц Клинцевич.

Кроме того, представляющий в Совфеде Татарстан Олег Морозов собирается вернуться в Госдуму, депутатом которой он являлся почти 20 лет. Также грядущей осенью покинет верхнюю палату первый вице-спикер Николай Федоров.

По информации издания, решение уже принято и Карелин займет в Совете Федерации место действующего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева. Другой собеседник указывает, что парламентарий пока не принял итоговое решение.

13 сентября в России состоятся выборы глав регионов в 18 субъектах РФ, выборы депутатов местных парламентов еще в 11, а также довыборы парламентариев в четырех одномандатных округах, довыборы депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.