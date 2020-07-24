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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

13:58 24.07.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Россия открывает границы и запускает международное сообщение с 1 августа. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Самолеты будут летать в Великобританию, Танзанию и Турцию. Первоначально полеты будут осуществляться из аэропортов трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией следующим образом: с 1 августа с Анкарой и Стамбулом, а с 10 августа с Анталией, Бодрумом и Даламаном.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что для пассажиров, направляющихся в Россию, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

«Оперативный штаб еженедельно мониторирует ситуацию по поводу того, как развивается ситуация, и также будет работать и работает уже над расширением списка стран, в которое может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе», — заключила Голикова.

Темы: Михаил Мишустин, Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 18:07
Гость: Ну, хоть

что-то здесь стоит.
24.07.2020, 16:25
Гость: Suomi Poika

когда откроете границы с СНГ
Прям так хохотался, очередной самоубица
24.07.2020, 15:30
Гость: Гость

С Турцией понятно- изнывающие от безделья туристы. С Великобританией-тоже. Олигархи рванут в свои поместья и к домочадцам. Но при чем тут Танзания?! Кому то приспичило на сафари,слонов пострелять? Откройте лучше Китай поскорее-весь бизнес стоит!!
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