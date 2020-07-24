Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

13:58

Россия открывает границы и запускает международное сообщение с 1 августа. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Самолеты будут летать в Великобританию, Танзанию и Турцию. Первоначально полеты будут осуществляться из аэропортов трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией следующим образом: с 1 августа с Анкарой и Стамбулом, а с 10 августа с Анталией, Бодрумом и Даламаном.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что для пассажиров, направляющихся в Россию, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

«Оперативный штаб еженедельно мониторирует ситуацию по поводу того, как развивается ситуация, и также будет работать и работает уже над расширением списка стран, в которое может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе», — заключила Голикова.