Протест в Хабаровске: Четыре шока Кремля

События на Дальнем Востоке становятся ключевыми для политической жизни России. 25 июля в Хабаровске снова — третью субботу подряд — прошли акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала

По сообщениям мэрии, на этот раз перед знанием краевой администрации собралось около 3 тысяч человек. «Во время шествия к толпе присоединились еще около трех тысяч человек. Всего акция собрала около 6,5 тысяч горожан», — уточнила мэрия Хабаровска.

По данным местных СМИ, протестующих было значительно больше — от 15 до 20 тысяч человек. Участники акции с плакатами и флагами скандировали «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!» и «Свободу Фургалу!» Среди других лозунгов — «Путина в отставку» и «Позор ЛДПР».

На митинги также вышли жители Владивостока и Южно-Сахалинска.

Новый врио главы региона — депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, который прибыл в Хабаровск еще 21 июля, — к протестующим так и не вышел. Мало того, в пятницу он заявил, что в выходные отправится в рабочую поездку по северу региона.

«Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю», — сообщил Дегтярев журналистам.

До этого в своем Instagram врио губернатора говорил, что хочет «пообщаться с людьми именно в глубинке».

Высказался врио губернатора и о самих протестах. По его мнению, стихийными эти акции были поначалу, а в последние дни они управляются в том числе и иностранцами, оставшимися в Москве после закрытия границ.

«Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда и прилетели. Ведь межрегиональное сообщение сохраняется», — заявил Михаил Дегтярев. Он также добавил, что провел совещание с силовиками по криминогенной обстановке, которая «в целом спокойная, но есть опасность некоторых провокаций».

Накануне субботы врио губернатора сообщил в Instagram о продлении карантинных мер до 9 августа, и призвал хабаровчан провести выходные дома и на дачах.

Кремль пока от истории вокруг Дегтярева дистанцируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «поправил» врио только в одном — заметил, что нельзя говорить о том, будто акции протеста в Хабаровске были организованы из-за рубежа. При этом он отметил, что со временем к протестующим присоединились «квази- или псевдооппозиционеры, специальные дебоширы, которые на этом кормятся».

Песков сравнил протесты в Хабаровске с «питательной почвой» для дебоширов. Он добавил, что об их приезде нет необходимости докладывать Кремлю, так как правоохранители на месте делают свою работу «весьма корректно и правильно».

Со своей стороны, аналитики считают: первые шаги Михаила Дегтярева не просто охладят симпатии к ЛДПР в крае. По мнению политолога Александра Кынева, ЛДПР сейчас выглядит как партия, не только сдавшая Сергея Фургала, но и фактически выступающая против своих избирателей.

Дождемся ли мы реакции Кремля на происходящее в Хабаровске, чем закончатся тактика отсиживания в кустах, которую взял на вооружение Михаил Дегтярев?

— Во что выльется ситуация в Хабаровске — сегодня важнейший вопрос политической жизни России, — отмечает политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко. — Кремль полагал — сначала — что за хабаровскими протестами стоят какие-то местные криминальные элиты, якобы окружающие Фургала. Дегтярев намекал на каких-то людей, которые переодели спортивные костюмы на дорогие современные костюмы — на какой-то криминал.

И вот сейчас у Кремля первый шок. Выясняется, что никакой это не криминал. Потому что в Хабаровске уже все на виду, все на счету, все местные бизнес-элиты с Дегтяревым повстречались — а митинги все больше и больше.

Первый шок — это, оказывается, люди выходят. Люди требуют свободу — они даже не добавляют «Свободу Фургалу». Скорее всего, кремлевский ужас нарастает: свободу — это вы на что замахиваетесь?!

Второй шок — на субботнем митинге, я специально посмотрел, не было ни одного флага ЛДПР. Если на первом митинге они были, сейчас их нет. Очевидно, ЛДПР ощущается хабаровчанами как партия предателей — партия, которая предала Хабаровский край, послав туда Дегтярева.

Я считаю, это была серьезная ошибка Жириновского. Ну, не ошибка — он действовал очень рационально. Очевидно, перед лидером ЛДПР был следующий выбор.

Либо он берет на себя ответственность — посылает в Хабаровск своего любимчика Дегтярева, и в ответ на это ЛДПР получает всякие бенефиции и преференции во время парламентских выборов, которые будут в марте месяце. И прежде всего — бенефиции и преференции атаковать левых, отжимать у них голоса. Ну и, плюс к тому, где-то что-то ЛДПР увеличат в Думе.

Либо Жириновский на стороне хабаровчан.

Жириновский выбрал синицу парламентских выборов и сговор с властью, а не журавля абстрактного народного протеста, который непонятно еще, чем закончится.

Второй шок Кремля — ЛДПР не управляет ситуацией в регионе. Несмотря на то, что ЛДПР контролирует и заксобрание, и правительство края — партийная система не работает.

Наконец, третий шок — то, что с каждым митингом увеличивается число его участников. Мы видим, как государственные СМИ врут и изгаляются. На одном ресурсе было сообщение, что на субботний митинг собралась тысяча человек, мэрия Хабаровска заявила о 6,5 тысячах. А люди говорят о десятках тысяч. И не только люди: смотришь картинку с митинга — там заполненный до горизонта главный проспект Хабаровска. Это очень много тысяч людей.

Понятно, что митинги нарастают, и требования хабаровчан все более радикальные. Хотя, на деле, требование одно: это открытый суд. Кто-то должен объявить во власти, что суд над Фургалом открытый — это будет суд присяжных, и он будет в Хабаровске.

— Почему власть этого не делает?

— Потому что, я считаю, у нее нет никаких доказательств вины Фургала. Власть прекрасно понимает, что в открытом процессе, на котором будет толпа журналистов, а вокруг суда будут стоять жители города, ни один хабаровский судья не возьмет на себя ответственность упаковать Фургала в тюрьму на основании тех показаний, которые сейчас нам озвучивают. То есть, показаний замученного раком Мистрюкова — по некоторым данным, ему просто лекарства не давали, и вынудили дать показания на Фургала.

Вот и все — у власти нет решения. Это тупик. Дегтярев из этой ситуации вряд ли вытащит — субботний митинг это показывает. Он направлен против Дегтярева: лозунги «Уезжай!», «Долой!», «Пошел вон!»

Полиция при этом рядом с народом — они же тоже хабаровчане, эти полицейские. Они совершенно не собираются исполнять приказы по разгону людей. Эти люди им известны, это их товарищи, друзья — они выросли в одних дворах. Хабаровск не такой большой город — там все друг друга знают.

Плюс, для Кремля есть и четвертый крайне неприятный шок — Якутск вышел в поддержку Хабаровска. Где мэр Якутска откровенно оппозиционная, открыто голосовавшая против поправок в Конституцию, где арестовали шамана — и якутяне этим очень возмущены.

— О чем это говорит?

— Кремль арестом Фургала поджег тот регион, к которому нужно было не приближаться грубо и который они сами высосали до состояния хвороста — Сибирь и Дальний Восток. Эти регионы возмущены феодальным колонизационным поведением Москвы.

Доходит до смешного: корейское телевидение ведет репортажи из Хабаровска — а по российским каналам ничего не показывают.

— Все-таки подмывает спросить: что в этой ситуации Кремль может сделать?

— Я не хочу им подсказывать — пусть сами кумекают. А если серьезно — нужно с людьми нормально разговаривать. Дегтярев в принципе неплохой лидер — он храбрый и нормальный человек, говорит спокойно. Но стратегию, которую ему предложили избрать, для него абсолютно гибельна.

Ему просто сказали: держись власти, не склоняйся перед толпой. И он говорит тупо: толпа, толпа под окнами. Но там не толпа — там люди. Там не бомжи, не обиженные, не АУЕ собралось, не бичи. Там люди — мы же видим это.

Эти люди хорошо одеты — в Хабаровске протестует средний класс. Фургал, замечу, во многом был выразителем интересов среднего класса. Того самого, о котором так стонут наши руководители — ах, как жалко, что у нас нет среднего класса!

Вот он, есть, слава Богу — средний класс в Хабаровске есть. Люди поднялись на торговле с Китаем, Кореей, Японией, своими силами. Люди почему так выходят? Потому что у них есть ощущение, что они ничего не должны этому государству. Они, наоборот, живут достаточно неплохо не благодаря, а вопреки государству. Потому что государство как раз то, что мешает им нормально жить. А сейчас государство еще и губернатора у них забрало, которого они сами выбрали.

Дегтярев, конечно, должен был выбрать другую стратегию. Он должен был выйти к людям и сказать: я за Фургала, будем разбираться, даешь справедливый суд, давайте работать! После этого люди с аплодисментами разошлись бы — пусть на время. А Дегтярев нормально занимался бы тем, чем должен заниматься губернатор.

Но он выбрал другую стратегию — солидарности с режимом, а не с людьми. И все — Дегтярев после этого политический труп для Хабаровска. У Кремля была козырная карта в лице Дегтярева — и они эту карту бездарно профукали.

— Раз президент назначил Дегтярева на пост врио губернатора, федеральный центр будет его поддерживать, несмотря на то, что он представляет ЛДПР, — считает заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. — Но, конечно, ситуация в Хабаровске экстраординарная. И недавнее заявление Пескова, что Кремль не видит в протестах иностранный след, показывает, что никаких силовых акций против участников митингов применяться не будет. Хотя наши однопартийцы — первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и секретарь краевого комитета КПРФ, руководитель фракции партии в краевой думе Сергей Ильин — попали под суд за организацию митинга в Хабаровске. Это единственные из общественных деятелей, против кого в крае начала работать репрессивная машина.

— Как будет развиваться протест на Дальнем Востоке?

— Думаю, Хабаровск и в целом Дальневосточный регион будут находиться в серьезной антивластной повестке. Это отразится на выборах на Дальнем Востоке, федеральных и региональных, — а они не за горами.

Поэтому мы уверены: пресловутый муниципальный фильтр на выборах губернатора Хабаровского края, которые состоятся в 2021 году будет работать против наших кандидатов. Хотя в крае позиции КПРФ за последние годы укрепляются. Мы оппонировали как Фургалу и ЛДПР, так и «Единой России» — и занимаем позицию поддержки мирного гражданского протеста.

Федеральный центр, повторюсь, Дегтярева будет поддерживать — но не в рамках подавления протестов. Иначе может произойти взрыв не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

— Дегтярев правильно поступает, уклоняясь от общения с митингующими?

— Я всегда сторонник дискуссии. Если ты идешь в перспективе на выборы, а сейчас являешься политиком, который работает в регионе — без общения с людьми, без попыток наладить диалог ничего серьезного решить невозможно.

Дегтярев сам выбирает, как поступать. Но мое мнение — я бы больше общался с людьми. Можно, например, вспомнить Тульскую область в 1997 году, когда губернатором там стал Василий Стародубцев. В регионе были многомесячные задержки зарплат бюджетникам, на митинг собралась вся область. Стародубцев вышел к людям и объяснял: что происходит, что он намерен сделать. И — выполнил свои обещания.

Или другой пример. В 2018-м, после трагедии в «Зимней вишне», вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед жителями Кемерово и попросил прощения за пожар в торговом центре. Многие тогда Цивилева критиковали — но я считаю, это был его гражданский мужественный поступок. Цивилев тоже вышел к людям. И сейчас, как жизнь показывает, в регионе он пользуется приличным авторитетом.

Словом, с людьми надо общаться, выслушивать даже неприятные вещи. Такие разговоры, пусть сложные, помогают людям понять, что власть открыта для диалога. Это чрезвычайно, принципиально важно.