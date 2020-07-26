Докатились! В России начали целовать ноги мигрантам

15:42

«Я хотел привлечь внимание людей к тому, что права мигрантов нарушаются, что отношение в обществе к ним как к людям второго сорта, а все должны быть равны», заявил активист

С недавнего времени стало понятно, что активист – это не общественник, выступающий за всё хорошее против всего плохого, а диагноз. Вот и очередной активист Александр Андрианов прервал мирное течение подготовки к уик-энду незабываемым перфомансом (спасибо, что не инсталляцией). Он решил, что никак нельзя закончить неделю без того, чтобы по примеру американских собратьев по разуму не встать на колени перед загорелым мигрантом из Средней Азии и не почистить ему перед выходными ботинки.

Отловив специально обученного дворника в Новопушкинском сквере, он преклонил перед ним колено и почистил тому кроссовки, вероятно, бормоча себе под нос что-то про толерантность и равенство. Не отвлекаясь от чистки кроссовок, Андрианов объявил о создании движения Migrants lives matter. Вероятно, в этом движении будет состоять он и дворник, потому что сложно представить себе русских людей с таким же диагнозом.

"Давно уже пора понять: не надо делить людей на русских, узбеков, американцев, японцев – есть жители планеты Земля", – продекларировал основную идею своего нового движения активист.

Космополитические взгляды всегда были чужды русскому народу, который берёг свои культурные и национальные традиции, сохраняя уважение к другим культурам. В многообразии и различии людей и взглядов и есть прелесть жизни. Иначе мы все станем "жителями планеты", по улицам будут ходить одинаковые андриановы в поисках грязных ботинок.

Для Царьграда активист сформулировал мотивы, из-за которых он взял в руки гуталин и обувную щётку:

"Я хотел привлечь внимание людей к тому, что права мигрантов нарушаются, что отношение в обществе к ним как к людям второго сорта, а все должны быть равны".

На возражение, что все должны быть равны прежде всего перед законом, а нелегальные мигранты ставят себя вне рамок этого закона, работая из-за этого за копейки и отбирая у коренного населения рабочие места, что и порождает отношение к ним общества, против которого так возражает активист, Александр обещал подумать над этой проблемой и подготовить следующую акцию. Будем надеяться, что в результате он отберёт у незаконного мигранта свеженачищенные кроссовки и поймёт, что унижение звания русского человека недопустимо.

Число легальных мигрантов за 2019 год удвоилось и достигло цифры в 285 тысяч. Количество преступлений, совершаемых мигрантами, достигает 20 процентов по Москве и области, куда по понятным причинам стремятся эти гасконцы. Число же нелегальных незваных гостей подсчитать по понятным причинам невозможно, на то они и нелегальные, но по оценкам МВД это количество исчисляется десятками миллионов. И что характерно, все они предпочитают размножаться тут, в России.

По сути, происходит подмена коренного населения нашей страны. Сейчас как никогда важно сохранять свой культурный код, хранить свои традиции, свою веру. Я прежде всего русский человек и готов встать на колени только перед Богом за свои грехи. Если угодно, в этом и состоит национальная идея русского народа, народа-богоносца. Очень хотелось бы, чтобы это понимали все русские люди.

Автор: Сергей Синченко