]]>
]]>
Главная В России Новости

Дегтярев призвал «выжать максимум» из интереса Москвы к Хабаровску

15:29 26.07.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Колоссальное внимание Москвы к Хабаровскому краю ограничено по времени. За это время надо максимально выжать из этой ситуации для народа и для экономики, сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями региона, пишет «Взгляд».

«Мне вчера звонил премьер Михаил Мишустин. Такого отродясь не было, чтобы он звонил губернатору. Но это временно», – отметил Дегтярев. Исполняющий обязанности главы региона призывал людей мыслить прагматично, в том же ключе, в котором мыслит и он сам.

«Я себе отдаю отчет в том, что колоссальное внимание Москвы, центра, к Хабаровскому краю – конечно по времени», и через какое-то время спадет, отметил Дегтярев.

«За это время нам надо максимально выжать из этой ситуации для народа и для экономики, – призвал Дегтярев. – Если нам присылают врачей Минздрав и (мэр Москвы Сергей) Собянин, Если нам присылают оборудование и средства – надо их брать. Хороший теленок трех маток должен сосать. Дают – бери».

«Используем эту ситуацию для того, чтобы максимально набрать средств и обещаний от федеральных властей, чтобы помочь краю. То же касается и встречи с президентом. Она будет», – заверил врио главы края.

Темы: Хабаровский край, Отставки и назначения в российской политике
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.07.2020, 21:21
Гость: Путник

С кадрами в Кремле совсем беда.
26.07.2020, 21:15
Гость: Петр

Если Хабаровск поддастся московской воровской власти, то сосать ему придется не трех маток, ..
26.07.2020, 19:52
Гость: Лдпровский

гопник.
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации