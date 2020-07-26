Дегтярев призвал «выжать максимум» из интереса Москвы к Хабаровску

15:29

Колоссальное внимание Москвы к Хабаровскому краю ограничено по времени. За это время надо максимально выжать из этой ситуации для народа и для экономики, сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями региона, пишет «Взгляд».

«Мне вчера звонил премьер Михаил Мишустин. Такого отродясь не было, чтобы он звонил губернатору. Но это временно», – отметил Дегтярев. Исполняющий обязанности главы региона призывал людей мыслить прагматично, в том же ключе, в котором мыслит и он сам.

«Я себе отдаю отчет в том, что колоссальное внимание Москвы, центра, к Хабаровскому краю – конечно по времени», и через какое-то время спадет, отметил Дегтярев.

«За это время нам надо максимально выжать из этой ситуации для народа и для экономики, – призвал Дегтярев. – Если нам присылают врачей Минздрав и (мэр Москвы Сергей) Собянин, Если нам присылают оборудование и средства – надо их брать. Хороший теленок трех маток должен сосать. Дают – бери».

«Используем эту ситуацию для того, чтобы максимально набрать средств и обещаний от федеральных властей, чтобы помочь краю. То же касается и встречи с президентом. Она будет», – заверил врио главы края.